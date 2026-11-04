Arvinas stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Arvinas präsentierte am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,82 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,480 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Arvinas hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,5 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 98,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at