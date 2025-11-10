Arvind: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arvind hat am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 3,95 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,28 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,35 Prozent auf 23,71 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 21,88 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at