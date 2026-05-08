Arvind Fashions: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arvind Fashions hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,52 INR gegenüber -6,990 INR im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal hat Arvind Fashions 13,65 Milliarden INR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 14,78 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 11,89 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,18 INR eingefahren. Im Vorjahr waren -2,670 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 52,66 Milliarden INR gegenüber 46,19 Milliarden INR im Vorjahr ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at