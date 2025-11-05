|
Arvind Fashions gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Arvind Fashions äußerte sich am 03.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 2,81 INR. Im Vorjahresviertel waren 2,22 INR je Aktie erzielt worden.
Umsatzseitig wurden 14,18 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Arvind Fashions 12,73 Milliarden INR umgesetzt.
