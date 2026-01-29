Arvind Fashions legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Arvind Fashions stellte am 28.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,91 INR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,01 INR je Aktie in den Büchern standen.

Auf der Umsatzseite hat Arvind Fashions im vergangenen Quartal 13,77 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 14,45 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arvind Fashions 12,03 Milliarden INR umsetzen können.

Für das Quartal hatten Analysten im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,05 INR gerechnet. Den Umsatz hatten sie bei 13,39 Milliarden INR gesehen.

