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04.11.2026 06:31:28
Arvind Fashions verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Arvind Fashions stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,63 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 2,81 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 15,59 Milliarden INR – ein Plus von 9,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Arvind Fashions 14,18 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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