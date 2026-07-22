Arvind Fashions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Arvind Fashions hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,79 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,65 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 12,67 Milliarden INR belaufen hatte.

Redaktion finanzen.at