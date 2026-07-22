|
22.07.2026 06:31:29
Arvind Fashions: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
Arvind Fashions hat am 21.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,72 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,940 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 15,46 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,79 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 11,07 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 1,65 INR erwartet, während sich die Umsatzschätzung auf 12,67 Milliarden INR belaufen hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!