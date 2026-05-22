Arvind Infrastructure hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Arvind Infrastructure hat am 20.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 9,63 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 4,20 INR je Aktie erzielt worden.

Arvind Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 4,73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,63 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

In Sachen EPS wurden 21,04 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Arvind Infrastructure 24,28 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es im Gesamtjahr zu einer Abschwächung von 20,92 Prozent auf 5,64 Milliarden INR. Im Vorjahr hatte Arvind Infrastructure 7,13 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.at