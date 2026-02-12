Arvind Infrastructure: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Arvind Infrastructure lud am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 6,27 INR, nach 10,49 INR im Vorjahresvergleich.

Arvind Infrastructure hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,66 Milliarden INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,10 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

