Arvind öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Arvind hat am 12.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Mit einem EPS von 0,02 USD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Arvind mit 0,020 USD je Aktie genauso viel verdiente.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 12,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 264,1 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 234,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at