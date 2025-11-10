Arvind: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Arvind präsentierte am 07.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0,05 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,030 USD je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,95 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 261,2 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 271,5 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at