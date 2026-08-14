Arvind: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Arvind präsentierte am 12.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 2,04 INR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,03 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Arvind im vergangenen Quartal 25,01 Milliarden INR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 24,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Arvind 20,06 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at