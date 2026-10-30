Arvind stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Arvind hat am 28.10.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 5,55 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 3,95 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 23,09 Prozent auf 29,19 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 23,71 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at