02.02.2026 06:31:29
Arvind veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Arvind veröffentlichte am 30.01.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Arvind ein EPS von 0,050 USD je Aktie vermeldet.
Der Umsatz wurde auf 266,3 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 247,4 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
