Arvind veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Arvind gab am 28.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,06 USD, nach 0,050 USD im Vorjahresvergleich.

Arvind hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 305,4 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 271,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at