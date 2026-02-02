|
Arvind: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Arvind hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.01.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 3,72 INR. Im Vorjahresviertel waren 3,96 INR je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 23,73 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Arvind einen Umsatz von 20,89 Milliarden INR eingefahren.
