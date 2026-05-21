Aryaman Capital Markets hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aryaman Capital Markets stellte am 18.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 23,21 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Aryaman Capital Markets 19,15 INR je Aktie eingenommen.

Aryaman Capital Markets hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 615,68 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 20,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 773,36 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at