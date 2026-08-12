Aryaman Capital Markets informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Aryaman Capital Markets hat am 10.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es stand ein EPS von 6,54 INR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Aryaman Capital Markets noch ein Gewinn pro Aktie von 9,21 INR in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Aryaman Capital Markets in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,72 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 95,0 Millionen INR. Im Vorjahresviertel waren 261,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at