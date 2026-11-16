Aryaman Financial Services hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Aryaman Financial Services hat am 14.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 20,31 INR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Aryaman Financial Services ein EPS von 8,40 INR je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 74,36 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 361,4 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 207,3 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at