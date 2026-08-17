|
17.08.2026 06:31:29
Aryaman Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse
Aryaman Financial Services hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 11,51 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 INR je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal hat Aryaman Financial Services 209,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 300,4 Millionen INR umgesetzt worden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!