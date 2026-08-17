Aryaman Financial Services präsentierte Quartalsergebnisse

Aryaman Financial Services hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 11,51 INR. Im Vorjahresviertel waren 10,80 INR je Aktie erzielt worden.

Im abgelaufenen Quartal hat Aryaman Financial Services 209,6 Millionen INR umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 30,24 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 300,4 Millionen INR umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at