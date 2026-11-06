ARYZTA Aktie
WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366
|
06.11.2026 07:00:04
ARYZTA announces upcoming departure of its CFO
|
ARYZTA AG / Key word(s): Personnel
Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR
About ARYZTA
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|Ifangstrasse 9
|8952 Schlieren
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2429660
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2429660 06-Nov-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu ARYZTA AG
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06.11.26
|ARYZTA announces upcoming departure of its CFO (EQS Group)
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26.10.26
|WDH/Hunderte betroffen: Großbäcker Aryzta schließt zwei Werke (dpa-AFX)
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26.10.26
|ARYZTA-Aktie: Konzern streicht zwei deutsche Standorte und setzt auf profitablere Produkte (dpa-AFX)
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26.10.26
|Decisive action to improve performance in Germany; Second French bolt-on acquisition completed; Year end 2026 guidance (EQS Group)
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15.10.26
|ARYZTA to propose Heiner Kamps as new Chairman (EQS Group)
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26.08.26
|New Perth bakery officially opened (EQS Group)
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10.08.26
|ARYZTA-Aktie sinkt: ARYZTA prüft Optionen für Deutschland - Gewinnrückgang im Fokus (dpa-AFX)
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10.08.26
|ARYZTA protects profitability in a demanding environment; Capital returns to resume in 2027; Reviewing all options for Germany (EQS Group)
Analysen zu ARYZTA AG
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