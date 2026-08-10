ARYZTA Aktie
WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366
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10.08.2026 07:00:05
ARYZTA protects profitability in a demanding environment; Capital returns to resume in 2027; Reviewing all options for Germany
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ARYZTA AG / Key word(s): Half Year Results
Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR
About ARYZTA
End of Inside Information
|Language:
|English
|Company:
|ARYZTA AG
|Ifangstrasse 9
|8952 Schlieren
|Switzerland
|Phone:
|+41 (0) 44 583 42 00
|E-mail:
|info@aryzta.com
|Internet:
|http://www.aryzta.com
|ISIN:
|CH0043238366
|Valor:
|4323836
|Listed:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2379616
|End of Announcement
|EQS News Service
|
2379616 10-Aug-2026 CET/CEST
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Nachrichten zu ARYZTA AG
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07:00
|ARYZTA protects profitability in a demanding environment; Capital returns to resume in 2027; Reviewing all options for Germany (EQS Group)
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23.06.26
|ARYZTA acquires French distribution business (EQS Group)
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02.04.26
|ARYZTA issues AGM invitation (EQS Group)
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02.04.26
|ARYZTA veröffentlicht die Einladung zur ordentlichen Generalversammlung (EQS Group)
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02.03.26
|ARYZTA AG 2025 annual results (EQS Group)
Analysen zu ARYZTA AG
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