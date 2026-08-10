ARYZTA Aktie

ARYZTA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0Q4FN / ISIN: CH0043238366

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10.08.2026 07:00:05

ARYZTA protects profitability in a demanding environment; Capital returns to resume in 2027; Reviewing all options for Germany

ARYZTA AG / Key word(s): Half Year Results
ARYZTA protects profitability in a demanding environment; Capital returns to resume in 2027; Reviewing all options for Germany

10-Aug-2026 / 07:00 CET/CEST
Release of an ad hoc announcement pursuant to Art. 53 LR
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Ad hoc announcement pursuant to article 53 LR

About ARYZTA
ARYZTA AG (‘ARYZTA’) is an international bakery company with a leadership position
in convenience bakery. ARYZTA is based in Schlieren, Switzerland, with operations in
Europe, Asia, Australia and New Zealand. ARYZTA is listed on the SIX Swiss Exchange
(SIX: ARYN)


End of Inside Information
Language: English
Company: ARYZTA AG
Ifangstrasse 9
8952 Schlieren
Switzerland
Phone: +41 (0) 44 583 42 00
E-mail: info@aryzta.com
Internet: http://www.aryzta.com
ISIN: CH0043238366
Valor: 4323836
Listed: SIX Swiss Exchange
EQS News ID: 2379616

 
End of Announcement EQS News Service

2379616  10-Aug-2026 CET/CEST

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