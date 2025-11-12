Arzan Financial Group for Financing and Investm ent KSE legte Quartalsergebnis vor

Arzan Financial Group for Financing and Investm ent KSE hat sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals geäußert.

Arzan Financial Group for Financing and Investm ent KSE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 11,42 KWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,010 KWD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat Arzan Financial Group for Financing and Investm ent KSE mit einem Umsatz von insgesamt 2,7 Millionen KWD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,9 Millionen KWD erwirtschaftet worden waren, um 41,58 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at