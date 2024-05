Arzan Financial Group for Financing and Investm ent KSE verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Arzan Financial Group for Financing and Investm ent KSE hat am 05.05.2024 das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 20,32 Prozent auf 3,0 Millionen KWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,5 Millionen KWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at