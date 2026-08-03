IMAX Aktie
WKN: 896801 / ISIN: CA45245E1097
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03.08.2026 23:33:00
As ‘Spider-Man’ joins ‘The Odyssey’ in Imax, are premium movie screens worth the extra price?
Some movie fans call premium screenings a “gimmick.” Others are driving six hours to see “The Odyssey” in Imax 70mm.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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Nachrichten zu IMAX Corp.
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03.08.26
|NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine IMAX-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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27.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert IMAX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in IMAX von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel NASDAQ Composite zeigt sich zum Handelsende leichter (finanzen.at)
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23.07.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ Composite am Donnerstagnachmittag in Rot (finanzen.at)
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23.07.26
|NASDAQ-Handel So steht der NASDAQ Composite am Mittag (finanzen.at)
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23.07.26
|Börse New York in Rot: NASDAQ Composite fällt zum Handelsstart zurück (finanzen.at)
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22.07.26
|Ausblick: IMAX stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Papier IMAX-Aktie: So viel hätte eine Investition in IMAX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu IMAX Corp.
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|IMAX Corp.
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Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt verzeichneten am Montag kräftige Gewinne. An den US-Börsen ging es zum Wochenstart aufwärts. Die Börsen in Fernost tendierten am Montag mehrheitlich tiefer.