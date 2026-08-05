Comes Aktie
ISIN: PLCOMES00020
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05.08.2026 11:40:00
As 26-Year Stock Market Milestone Approaches, History Points to What Comes Next
The last time the Shiller P/E ratio, also known as the cyclically adjusted price-to-earnings ratio, or CAPE ratio, was this high, Bill Clinton was president. In July 2026, the Shiller CAPE ratio hit 40.91, the highest since August 2000, almost 26 years ago.For perspective, the median CAPE ratio since 2000 is roughly 27. Over the past 50 years, it's been around 20, and the long-term average dating back to the 1870s is 17. The highest it ever reached was 44.19 in November of 1999. So, we are clearly in unusual times, but why does this matter, and what happens next?Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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