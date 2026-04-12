Delta Air Lines Aktie
WKN DE: A0MQV8 / ISIN: US2473617023
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12.04.2026 16:08:00
As a Direct Challenge to Starlink, Amazon and Delta Are Teaming Up to Offer In-Flight Wi-Fi. Which Stock Will Benefit the Most?
Amazon (NASDAQ: AMZN) and Delta Air Lines (NYSE: DAL) are drawing attention after the two companies announced a partnership to bring satellite-based in-flight Wi-Fi to 500 of Delta's planes starting in 2028.This move directly challenges SpaceX's Starlink, a satellite broadband network that uses thousands of low-Earth orbit satellites to deliver high-speed, low-latency internet globally.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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