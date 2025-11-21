Ai Holdings Aktie
WKN DE: A0MML3 / ISIN: JP3105090009
|
21.11.2025 12:37:00
As AI angst hits markets, this stock — not Nvidia — is the canary in the coal mine
There’s a way to keep an eye on how the market is valuing OpenAI, according to CitiWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NVIDIA Corp.mehr Nachrichten
|
16:02
|Freundlicher Handel: Dow Jones verbucht zum Handelsstart Zuschläge (finanzen.at)
|
16:02
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
16:02