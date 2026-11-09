Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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09.11.2026 15:16:00
As AI trade falters, Goldman Sachs says this lagging region is now positioned to outperform
Precisely because it has long been hamstrung by rigid labor markets and overregulation, European stocks may paradoxically be bigger beneficiaries of the AI revolution in terms of enhanced productivity and cost-cutting than its U.S. counterpartsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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