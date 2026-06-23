Impact Holdings Aktie
WKN DE: A0RA7S / ISIN: GB00B3DFYL18
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23.06.2026 15:03:42
As America Celebrates 250 Years, Disney’s Economic Impact Reaches All 50 States
ANAHEIM, Calif. & LAKE BUENA VISTA, Fla.--(BUSINESS WIRE)--As the nation prepares to celebrate the 250th anniversary of the United States, Disney Experiences is making available a set of resources highlighting the company’s domestic economic impact — a story that reaches far beyond its theme park gates and into communities across the country. Disney Parks & Resorts generates nearly $67 billion in annual economic impact across the United States and supports more than 403,000 jobs nationwide.Weiter zum vollständigen Artikel bei Businesswire
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