Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
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11.06.2026 13:56:00
As artificial-intelligence capital expenditures rise, so do the risks for AI stocks, Goldman Sachs tells investors
Forecasts of $920 billion in AI-related capex in 2027 are likely too conservative.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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