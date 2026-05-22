Protect Pharmaceutical Aktie
WKN DE: A0YJHW / ISIN: US74271M1080
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22.05.2026 12:53:00
As bullish bets surge, here’s the Goldman Sachs options play to protect portfolios from the likely pullback
Materials, tech and energy sectors offer an attractive hedging opportunityWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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