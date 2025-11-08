Berkshir a Aktie
As Cash Continues to Pile Up, Should Investors Buy Berkshire Hathaway Stock or Stay Away?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A) (NYSE: BRK.B) and its chief executive officer, legendary investor Warren Buffett, continue to take a very cautious stance on the stock market. While the conglomerate did announce last month that it would acquire Occidental Petroleum's (NYSE: OXY) petrochemical unit, OxyChem, for $9.7 billion in cash, Buffett and company once again shunned buying stocks in the third quarter, with another quarter of net equity selling.It was the twelfth straight quarter that Berkshire has sold more in stocks than it has bought. During the quarter, it bought $6.4 billion worth of stock, while selling $12.5 billion in equities. Buffett has aggressively trimmed some of his top positions in recent years, including in longtime holding Apple (NASDAQ: AAPL). Equally notable is that Berkshire once again eschewed buying back its own stock, as well. It was the fifth consecutive quarter with no share repurchases, and came despite the stock seeing a meaningful dip from its highs in August.
Aktien in diesem Artikel
|Berkshire Hathaway Inc. A
|639 000,00
|0,63%
|Berkshire Hathaway Inc. B
|431,55
|1,29%
