CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
|
09.01.2026 18:11:21
As China sales slow, can India drive German car growth?
For decades, German cars symbolized engineering perfection and economic power. Now sales are down as their key market, China, goes electric. India could fill some of that gap left by China, but it would be a tall ask.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
