FLIGHT HOLDINGS Aktie
WKN DE: A0JD4Q / ISIN: JP3826280004
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17.10.2026 20:45:00
As Chip Stocks Sell Off, This Is the Flight-to-Safety Play I Would Choose
Conditions for just about every stock related to artificial intelligence (AI) have become volatile in the last few trading sessions. As AI infrastructure capital expenditures mount and interest rates rise, such stocks appear less attractive to investors.
Such conditions suggest that a flight to safety may be worth considering. Among semiconductor stocks, Taiwan Semiconductor (TSMC) (NYSE: TSM) looks increasingly like a prudent choice, and here's why.
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