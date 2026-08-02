Microsoft Aktie

Microsoft für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 870747 / ISIN: US5949181045

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02.08.2026 18:15:00

As Cloud Revenue Soars, Is It Time to Buy Microsoft Stock?

Once again, Microsoft (NASDAQ: MSFT) delivered a strong quarter, driven by its cloud computing segment and growing adoption of Copilot. And for once, the stock surged higher on the news. However, it is still trading down year-to-date and off more than 10% over the past year.Let's take a closer look at the company's fiscal Q4 results to see if its rally can continue.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Der heimische und der deutsche Aktienmarkt tendierten vor dem Wochenende seitwärts. An der Wall Street waren letztlich grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.
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