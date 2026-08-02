Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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02.08.2026 18:15:00
As Cloud Revenue Soars, Is It Time to Buy Microsoft Stock?
Once again, Microsoft (NASDAQ: MSFT) delivered a strong quarter, driven by its cloud computing segment and growing adoption of Copilot. And for once, the stock surged higher on the news. However, it is still trading down year-to-date and off more than 10% over the past year.Let's take a closer look at the company's fiscal Q4 results to see if its rally can continue.Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Microsoft Corp.
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31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones steigt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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31.07.26
|NYSE-Handel: Dow Jones am Nachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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31.07.26
|Gewinne in New York: Dow Jones bewegt sich am Freitagmittag im Plus (finanzen.at)
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31.07.26
|Nebius-Aktie mit Kurssprung: Microsoft- und Meta-Zahlen befeuern KI-Rally (finanzen.at)
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31.07.26
|Zuversicht in New York: Dow Jones klettert zum Handelsstart (finanzen.at)
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31.07.26
|Microsoft – Prognose zu Investitionen und Cashflow euphorisiert Investoren (NewsTool)
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31.07.26
|Microsoft – Prognose zu Investitionen und Cashflow euphorisiert Investoren (NewsTool)
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30.07.26
|AKTIEN IM FOKUS 3: Microsoft zündet nach Zahlen Kursfeuerwerk - Meta geht unter (dpa-AFX)
Analysen zu Microsoft Corp.
|31.07.26
|Microsoft Buy
|UBS AG
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|DZ BANK
|30.07.26
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|27.07.26
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|Microsoft Corp.
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