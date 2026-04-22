Figma Aktie
WKN DE: A41DRC / ISIN: US3168411052
22.04.2026 22:27:00
As Competition Heats Up, Can Figma Recover?
Figma (NYSE: FIG) made its stock market debut less than a year ago. It immediately popped on its first day of trading, marking the largest single-day gain for a U.S. company of its size in three decades.The good times didn't last though, and now shares are down nearly 80% from their peak. Last week, Anthropic released Claude Design as a direct rival to Figma, Adobe, and Canva. In a space where artificial intelligence (AI) competitors are improving substantially and quickly, does this spell doom for Figma? The answer isn't definitive right now, but Figma does need to deepen its relationship with its core customer: professional designers. As of right now, Claude Design is more likely to be used by nonprofessionals and hobbyists. This is where Figma can reassert its dominance. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
