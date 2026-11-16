WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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17.11.2026 00:59:21
As COP31 Antalya kicks off, can world move beyond big promises?
Droughts, floods and extreme heat are upping the pressure on delegates at the UN climate talks in Antalya, Turkey. Can countries move beyond pledges to concrete action?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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