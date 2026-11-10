Palantir Aktie
WKN DE: A2QA4J / ISIN: US69608A1088
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10.11.2026 10:22:02
As Democrats Take Over Congress, Is Palantir Stock at Risk?
Palantir Technologies(NASDAQ:PLTR) has been on fire, demonstrating accelerating growth as demand for its proprietary operational management systems increases.
Despite the relentless growth, Palantir stock is 23% off its October high. Wall Street has several worries about the company’s future, including how well Palantir can compete in the age of agentic AI and how expensive the stock still is -- even after its recent slide, it trades at a lofty 112 times earnings and 56 times sales.
However, there's a new concern that may eclipse any other ones. Palantir is a major U.S. defense contractor, supplying several government agencies and the military with sovereign AI services. Earlier this year, President Donald Trump asked for a $1.5 trillion budget for 2027, but Congress did not manage to pass a defense appropriations bill for next year during the session, and with a new Congress dominated by Democrats coming in January, that proposed budget isn't likely to be approved without significant revisions.
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