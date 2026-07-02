Dream Finders Home a Aktie
WKN DE: A2QMNU / ISIN: US26154D1000
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02.07.2026 18:34:24
As Dream Finders Homes Struggles, a Key Insider Is Selling Shares. What Does This Mean for DFH Investors?
Dream Finders Homes (NYSE:DFH) 10% owner W. Radford “Rad” Lovett II disclosed the indirect sale of 56,590 shares through the W. Radford Lovett II GST Exempt Trust on June 24, 2026, as reported in the SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average purchase price ($16.67).* 1-year performance calculated using June 24, 2026 as the reference date.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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