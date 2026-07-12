Citigroup Aktie

Citigroup für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242

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12.07.2026 17:30:00

As five big U.S. banks report earnings on the same day, Citigroup is the one to watch

Among the largest U.S. banks, Citigroup is expected to show the greatest improvement by one important measure. But it still has a long way to go to reach its own performance target.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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