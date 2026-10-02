02.10.2026 15:11:31

As Gas Prices Rose, Sales of Larger Vehicles Slid

Sales of big pickup trucks and sport utility vehicles have dipped as more Americans buy hybrids and smaller cars.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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US-Arbeitsmarktdaten bremsen Zinssorgen: Wall Street schließt in Grün -- ATX beendet Handel nach Richtungssuche fester -- DAX geht mit kräftigem Plus ins Wochenende -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich wankelmütig, während sich der deutsche Leitindex mit Gewinnen präsentierte. Auch die US-Börsen steuerten auf einen versöhnlichen Wochenschluss hin. An den Börsen in Asien ging es am Freitag nach unten.
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