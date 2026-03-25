Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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25.03.2026 14:30:10
As Gas Prices Spike, California Is Hit Hardest
A gallon has climbed to nearly $6 in the state, about $2 above the national average.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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