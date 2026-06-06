Solar Power Aktie

Solar Power für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M5YN / ISIN: US83490A1007

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06.06.2026 09:11:21

As hot summer, blackouts loom, Iraq looks to solar power

With so much sunlight, Iraq is very well-positioned to use solar power to help fix its annual summer electricity crisis. So why is it that Iraq's government has only recently started to take solar power seriously?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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