Solar Power Aktie
WKN DE: A0M5YN / ISIN: US83490A1007
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06.06.2026 17:35:19
As hot summer, blackouts loom, Iraq looks to solar power
With so much sunlight, Iraq is very well-positioned to use solar power to help fix its annual summer electricity crisis. So why is it that Iraq's government has only recently started to take solar power seriously?Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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