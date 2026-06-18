18.06.2026 11:50:08

As India Temporarily Bans Telegram, Which Other Countries Have Restricted the Messaging App?

Several countries have restricted the messaging app, a valuable platform for dissidents, criminals and extremists. Here’s an overview.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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