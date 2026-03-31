RISE Aktie
WKN: 915677 / ISIN: JP3794400006
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31.03.2026 10:06:53
As Iran War Pushes Up Gas Prices, Fresh Food Distributors Add Fuel Surcharges
Delivering salmon, fruits and other perishable foods has become more expensive as the war with Iran pushes up diesel prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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