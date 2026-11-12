Citigroup Aktie
WKN DE: A1H92V / ISIN: US1729674242
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12.11.2026 17:19:21
As Jensen Huang leaves Nvidia, Citigroup Lowers Its Price Target on the Stock From $285 to $225. Does That Make Sense?
The market is still digesting the shocking news that Jensen Huang is out as CEO of Nvidia (NASDAQ:NVDA) after reports came out that he had two extramarital affairs and was possibly a target of Chinese spies.
Nvidia stock has fallen 14% since the news broke on Nov. 9, erasing all of the company’s gains this year and more.
Wall Street is already reevaluating its price targets, and Citigroup (NYSE:C) analysts Atif Malik and Papa Sylla slashed their 12- to 18-month price target from $285 to $225, according to The Wall Street Journal.
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|Citigroup Inc.
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|NVIDIA Corp.
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