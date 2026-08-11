Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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11.08.2026 13:46:00
As Lumentum gears up for earnings, here’s a sign the optical trade is clawing back
A photonics-themed ETF saw better demand in its first trading day than a popular memory ETF did at the same point in its life cycle.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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