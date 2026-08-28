Lumentum Holdings Aktie
WKN DE: A14WK0 / ISIN: US55024U1097
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28.08.2026 20:24:54
As Lumentum Stock Soars, a Company Insider Dumps Nearly 40,000 Shares Worth $33 Million
Vincent Retort, the Executive Vice President of Global Reliability and Quality at Lumentum Holdings Inc. (NASDAQ:LITE), sold 38,663 shares of common stock on August 25, 2026, according to a recent SEC Form 4 filing.Transaction value based on SEC Form 4 weighted average sale price ($852.59); post-transaction value based on August 25, 2026 market close ($885.57).Lumentum Holdings Inc. is a global leader in optical and photonic product manufacturing. The company leverages advanced manufacturing capabilities and proprietary optical technologies to serve the critical infrastructure needs of telecommunications and data center markets, positioning itself as an essential supplier in the digital communications ecosystem.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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28.08.26
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28.08.26
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26.08.26
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26.08.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich am Mittwochnachmittag leichter (finanzen.at)
Analysen zu Lumentum Holdings Inc
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Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag höher, während sich auch der deutsche Aktienmarkt mit Gewinnen zeigte. An den US-Börsen herrschte Zurückhaltung. Die asiatischen Börsen bewegten sich vor dem Wochenende mehrheitlich nach oben.